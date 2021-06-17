Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала экс-первая ракетка планеты победила немецкую теннисистку Ангелику Кербер (27) - 6:3, 7:5. Во второй партии белоруска уступала 3:5, но потом сумела переломить ход игры и выиграла четыре гейма подряд. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет победительница матча между чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (10) и американкой Джессикой Пегулой (26). На старте соревнований в столице Германии Виктория Азаренко обыграла в двух партиях еще одну представительницу Германии Андреа Петкович (129) - 6:4, 7:6 (7:2).

Вчера четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала одиночного разряда проиграла американской теннисистке Мэдисон Киз (28) - 4:6, 6:1, 5:7.

Сегодня вечером Виктория Азаренко и Арина Соболенко в четвертьфинале парного разряда встретятся с хорватско-американской парой Петра Мартич / Шелби Роджерс. В первом раунде белорусские теннисистки уверенно переиграли чешский дуэт Каролина Мухова / Каролина Плишкова - 6:1, 6:3.

Турнир в Берлине завершится 20 июня.-0-