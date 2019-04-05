Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Монтеррее

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала вторую победу на турнире в мексиканском Монтеррее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала белоруска, занимающая 67-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла в двух сетах казахстанскую теннисистку Зарину Дияс, у которой 107-я позиция - 6:3, 6:2.

На старте турнира Азаренко взяла верх над японкой Мию Като (514-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:2, а в четвертьфинале встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (33).

Десятый номер мирового рейтинга Арина Соболенко завершила выступление на турнире в американском Чарльстоне, не сумев пробиться в 1/4 финала. В 3-м раунде она уступила представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг (63) - 2:6, 5:7. В своем первом поединке Арина Соболенко победила украинку Катерину Козлову (99) - 3:6, 6:3, 6:3.

В четвертьфинале парного разряда белорусско-японский дуэт Лидия Морозова / Сюко Аояма по всем статьям уступил немецко-польскому тандему Анна-Лена Гренефельд / Алисия Росольска - 0:6, 1:6.-0-