Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии по теннису

Виктория Азаренко. Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (25-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА. Минувшей ночью двукратная победительница Australian Open обыграла украинку Элину Свитолину (17) - 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Следующей соперницей Виктории Азаренко будет чешка Барбора Крейчикова (4). В первом круге белоруска переиграла венгерку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1, а в 1/32 финала была сильнее швейцарской теннисистки Джил Белен Тайхман (34) - 6:1, 6:2. Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство дважды подряд - в 2012 и 2013 годах. Завтра вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/16 финала встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой (41). В первом раунде Арина Соболенко одолела австралийку Сторм Сандерс (128) - 5:7, 6:3, 6:2, а затем победила китайскую теннисистку Ван Синьюй (100) - 1:6, 6:4, 6:2. В 1/32 финала женского парного разряда белорусская теннисистка Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова проиграли бельгийско-российскому тандему Элизе Мертенс / Вероника Кудерметова - 7:6 (7:5), 6:3, 6:3. Ранее белоруска Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан уступили в двух партиях хорватско-американскому дуэту Петра Мартич / Шелби Роджерс - 1:6, 6:7 (4:7). Белорус Андрей Василевский и британский теннисист Джонни О'Мара в первом матче состязаний мужских пар победили австралийско-американский дуэт Маккензи Макдональд / Джон Миллман - 6:2, 6:2. Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. На этот раз ему не удастся защитить свой титул - власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки планеты за нарушение правил въезда. Год назад у женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!