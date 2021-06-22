Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Германии

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на теннисном турнире категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала экс-первая ракетка планеты обыграла еще одну белорусскую теннисистку Юлию Готовко (271) - 7:5, 6:0. В первой партии 21-летняя Юлия Готовко оказала упорнейшее сопротивление куда более опытной сопернице и была в шаге от выигрыша, ведя со счетом 5:3. Однако Виктория Азаренко сумела переломить ход игры и взяла 4 гейма подряд, а второй сет вообще выиграла с "сухим" счетом. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В матче за выход в четвертьфинал Виктория Азаренко встретится с француженкой Ализе Корне (56), которая в первом раунде победила нидерландскую теннисистку Аранчу Рус (84) - 6:3, 2:6, 6:1.

Юлия Готовко пробилась в основную сетку, обыграв в квалификации бельгийскую теннисистку Кимберли Циммерманн (516) - 6:3, 6:3.

На турнире в британском Истборне четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/16 финала сыграет с американской теннисисткой Бернардой Перой, у которой 71-я позиция в мировом рейтинге.

Соревнования в Бад-Хомбурге и Истборне завершатся 26 июня, а затем ведущие теннисистки планеты отправятся на Уимблдонский турнир, который пройдет с 28 июня по 10 июля.-0-