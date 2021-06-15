Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Берлине

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала в одиночном разряде турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем стартовом поединке экс-первая ракетка планеты обыграла в двух партиях представительницу Германии Андреа Петкович (129) - 6:4, 7:6 (7:2). Во втором сете белоруска уступала 3:5, но потом сумела догнать соперницу и вырвать победу на тай-брейке. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

В матче за выход в четвертьфинал Виктория Азаренко сыграет с победительницей встречи между еще одной немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (27) и японкой Мисаки Дои (81).

Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко посеяна под первым номером и начнет выступление на травяных кортах немецкой столицы со второго раунда. Завтра ее соперницей будет американская теннисистка Мэдисон Киз (28), которая в 1/16 финала обыграла польку Магдалену Фреш (149) - 6:3, 6:4.

Вчера Виктория Азаренко и Арина Соболенко в матче 1/8 финала парного разряда уверенно переиграли чешский дуэт Каролина Мухова / Каролина Плишкова - 6:1, 6:3. В четвертьфинале белорусские теннисистки встретятся с хорватско-американской парой Петра Мартич / Шелби Роджерс.

Турнир в Берлине завершится 20 июня.-0-