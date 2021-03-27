Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Майами

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала турнира в американском Майами с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/16 финала Виктория Азаренко победила в двух сетах немецкую теннисистку Ангелику Кербер (26) - 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 33 минуты. В борьбе за выход в четвертьфинал белоруска встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Виктория Азаренко является трехкратной победительницей Miami Open (2009, 2011, 2016).

Еще одна белоруска восьмая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/32 финала победила болгарскую теннисистку Цветану Пиронкову (131) - 0:6, 6:3, 7:6 (11:9). В третьем раунде Арина Соболенко встречается с россиянкой Вероникой Кудерметовой (37).

В матче 1/16 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, посеянные под первым номером, проиграли румынско-немецкому тандему Симона Халеп / Ангелика Кербер - 5:7, 5:7. В 2019 году Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.

Турнир в Майами завершится 3 апреля.-0-