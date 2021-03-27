ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 28 марта 2021
Минск Малооблачно +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:13 Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию в Швеции Спорт
27.03.21
27.03.21 23:58 Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Майами Спорт
27.03.21 23:45 Более 612 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
27.03.21 22:58 Ребенок перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса авто Происшествия
27.03.21 22:30 В Праге во время акции протеста против ограничений из-за коронавируса ранен полицейский В мире
27.03.21 22:00 Футболисты Беларуси победили эстонцев на старте квалификации чемпионата мира  Спорт
27.03.21 21:45 ДТП с участием троллейбуса произошло на проспекте Независимости Происшествия
27.03.21 21:05 В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз В мире
27.03.21 20:29 Хоккеисты "Локомотива" победили ЦСКА и сравняли счет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Спорт
27.03.21 19:59 Волейболисты "Шахтера" выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси Спорт
27.03.21 19:39 Дебютантки женского чемпионата Беларуси потерпели крупные поражения Спорт
27.03.21 19:35 ФОТОФАКТ: Настоящая весна пришла в Могилев Регионы
27.03.21 18:58 ФОТОФАКТ: Чемпионат и первенство Беларуси по спортивным бальным танцам проходит в Минске Спорт
27.03.21 18:35 Пьяный протестующий с топором в рюкзаке задержан в Бресте Происшествия
27.03.21 18:34 СК возбуждено дело о клевете в отношении председателя участковой избирательной комиссии Происшествия
27.03.21 18:00 Япония стремится вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады Спорт
27.03.21 17:53 Баскетболисты "Гродно-93" догнали лидеров чемпионата Беларуси Спорт
27.03.21 17:39 Американский фигурист Нейтан Чен выиграл золото ЧМ в Швеции Спорт
27.03.21 17:33 Выставка-аттракцион по мотивам мультфильмов Аллы Матюшевской откроется в Минске Афиша
27.03.21 16:51 Возле станции метро "Пушкинская" задержан мужчина с оружием Происшествия
27.03.21 16:44 С начала акций протеста в Гродненской области возбуждено 15 уголовных дел за нарушение общественного порядка Происшествия
27.03.21 16:34 На полигоне Брестский проходит тактическое учение белорусских десантников Регионы
27.03.21 16:25 Семь наград выиграли белорусские самбисты на Кубке мира в Москве Спорт
27.03.21 16:01 Белорусские таможенники выявили факты перемещения польских груш под видом кондитерских изделий Происшествия
27.03.21 15:59 "Мешков Брест" разгромил гандболистов "Машеки" в чемпионате Беларуси Спорт
27.03.21 15:51 В Беларуси протестная активность приближена к нулю - Чемоданова Происшествия
27.03.21 15:43 СК: продолжается установление обстоятельств противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц Происшествия
27.03.21 15:13 Минчанин пытался вывезти в Россию 36 т металла без документов Происшествия
27.03.21 15:08 В Рогачевском районе мужчина разбирал дом, и на него обрушился потолок Происшествия
27.03.21 14:58 В Дзержинском районе сотрудники МЧС спасли провалившихся под лед лошадей Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
27 марта 2021, 23:58

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Майами

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала турнира в американском Майами с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/16 финала Виктория Азаренко победила в двух сетах немецкую теннисистку Ангелику Кербер (26) - 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 33 минуты.  В борьбе за выход в четвертьфинал белоруска встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Виктория Азаренко является трехкратной победительницей Miami Open (2009, 2011, 2016).  

Еще одна белоруска восьмая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/32 финала победила болгарскую теннисистку Цветану Пиронкову (131) - 0:6, 6:3, 7:6 (11:9). В третьем раунде Арина Соболенко встречается с россиянкой Вероникой Кудерметовой (37).

В матче 1/16 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, посеянные под первым номером, проиграли румынско-немецкому тандему Симона Халеп / Ангелика Кербер - 5:7, 5:7. В 2019 году Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.

Турнир в Майами завершится 3 апреля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Азаренко теннис
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию в Швеции
Фото из архива Футболисты Беларуси победили эстонцев на старте квалификации чемпионата мира 
Фото Global Look Press Хоккеисты "Локомотива" победили ЦСКА и сравняли счет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
Фото из архива Волейболисты "Шахтера" выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси
Фото из архива Дебютантки женского чемпионата Беларуси потерпели крупные поражения
ФОТОФАКТ: Чемпионат и первенство Беларуси по спортивным бальным танцам проходит в Минске
Главное
Александр Лукашенко и Дмитрий Пиневич Лукашенко: дело чести Минздрава и НАН в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину от COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1212
Семь наград выиграли белорусские самбисты на Кубке мира в Москве
Хоккейная команда Президента вышла в финал любительского турнира
Топ-новости
Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте
В Беларуси протестная активность приближена к нулю - Чемоданова
Александр Ковальчук освобожден от должности начальника УВД Миноблисполкома
Пиневич: по прогнозам, с конца марта заболеваемость COVID-19 в Беларуси возрастет
По факту размещения призывов к участию в несанкционированных мероприятиях возбуждено уголовное дело
Возле станции метро "Пушкинская" задержан мужчина с оружием
СК: продолжается установление обстоятельств противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц
Начат прием заявок на национальный конкурс "Золотая Литера"
"Алмаз" из Дятловского района выиграл "Золотую шайбу" в младшей возрастной группе дивизиона Б
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит субботник по сбору средств на восстановление мемориального комплекса "Партизанская криничка"
Мезенцев: время и внешнее давление требуют от Беларуси и России более тесно объединять усилия
Установлены 23 участника августовских беспорядков в Жлобине, 15 из них осуждены - СК
Перцов: Беларусь попала в учебники политологии как страна, которая дважды избежала цветной революции
Учрежден флаг Наровли и Наровлянского района
"Восхищаемся величием нашей страны" - молодые парламентарии побывали на экскурсии во Дворце Независимости
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.