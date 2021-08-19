Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати 

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу подряд на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати с призовым фондом $1,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В 1/16 финала Виктория Азаренко выиграла в двух сетах у американки Алисон Риск (37) - 6:2, 7:5. В первом раунде одиночного разряда экс-первая ракетка мира уверенно переиграла в двух партиях российскую теннисистку Людмилу Самсонову (52) - 6:2, 6:3. В матче за выход в четвертьфинал белоруска встретится с нынешним лидером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти.





Еще одна белорусская теннисистка, третья ракетка мира Арина Соболенко в 1/16 финала уступила в трехсетовом поединке испанской теннисистке Пауле Бадосе Хиберт (31) - 7:5, 2:6, 6:7 (4:7).





В 1/8 финала парного разряда Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова переиграли бельгийку Элизе Мертенс и представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй - 7:5, 5:7, 10:5.





Виктория Азаренко и американка Джессика Пегула в матче за выход в четвертьфинал уступили бразильско-канадскому тандему Луиза Стефани / Габриэла Дабровски - 4:6, 6:4, 7:10.





Турнир в Цинциннати завершится 22 августа. Эти соревнования являются проверкой сил перед последним в сезоне турниром серии "Большого шлема" - открытым чемпионатом США. В этом году US Open пройдет в Нью-Йорке с 30 августа по 11 сентября.-0-