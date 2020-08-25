Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Йорке

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (59-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда крупного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска встречалась с француженкой Ализе Корне (60) и победила в двух сетах - 6:4, 7:5. Встреча продолжалась ровно два часа. До этого Виктория Азаренко обыграла еще одну французскую теннисистку Каролин Гарсию (49) - 6:2, 7:6 (10:8) и хорватку Донну Векич (24) - 6:2, 6:3.

В 1/16 финала парного разряда Виктория Азаренко и представительница США София Кенин победили латвийско-чешский дуэт Анастасия Севастова / Каролина Мухова - 6:2, 6:4. Их следующими соперницами будут россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (11) в 1/8 финала одиночного разряда проиграла в трехсетовом поединке американской теннисистке Джессике Пегуле (89) - 2:6, 6:2, 3:6.-0-