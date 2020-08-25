ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 26 августа 2020
Минск Переменная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
25.08.20
25.08.20 23:50 Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Йорке Спорт
25.08.20 23:40 В Техасе и Луизиане эвакуируют 585 тыс. человек из-за урагана В мире
25.08.20 23:08 ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах Спорт
25.08.20 22:55 Белоруска Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала на турнире в Нью-Йорке   Спорт
25.08.20 22:44 Громыко помог "Арсеналу" сыграть вничью с "Химками" в чемпионате России Спорт
25.08.20 22:17 Украинский политолог: Запад не будет дружить, он будет управлять Беларусью Общество
25.08.20 22:09 В Беларуси видна работа американских и европейских спецслужб - Глазьев Общество
25.08.20 21:29 Политолог из Германии: есть информация, что на протестные мероприятия в Беларуси переведено $6 млрд Общество
25.08.20 21:03 В Африке полностью искоренен полиомиелит - ВОЗ В мире
25.08.20 20:39 Минсвязи рассказало об основных этапах реализации БИСРС Общество
25.08.20 20:31 ФИБА изменила формат квалификации Лиги чемпионов Спорт
25.08.20 20:26 Сельхозфилиалы "Белэнерго" завершают уборочную кампанию Экономика
25.08.20 19:50 ФОТОФАКТ: Митинг "За Беларусь!" прошел у Комаровского рынка в Минске Регионы
25.08.20 19:39 Три игрока БАТЭ вошли в сборную 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
25.08.20 19:33 Беларусь примет участие в обмене налоговой информацией между странами СНГ Экономика
25.08.20 19:09 В Минской области убрано 98% площадей зерновых Регионы
25.08.20 19:07 ФОТОФАКТ: Митинг "Не дадим развалить страну" прошел в Лиде Регионы
25.08.20 19:01 Минздрав планирует организовать работу Общественного профессионального совета Общество
25.08.20 18:50 МИД России: попытки оказания санкционного и политического давления на Беларусь недопустимы Политика
25.08.20 18:43 Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории с начала года составил Br60 тыс. Экономика
25.08.20 18:37 Число жертв тропического шторма "Лаура" на Гаити возросло до 20 В мире
25.08.20 18:29 "Амкодор-Семаш" создал косилку для газонов и лужаек Экономика
25.08.20 18:17 Мастерские Витебского политехнического лицея проданы на аукционе с превышением цены в 1,4 тыс. раза Регионы
25.08.20 18:14 Крупнейший центр техподдержки БЕЛАЗ открыт в Кемеровской области Экономика
25.08.20 17:46 НББ рекомендует банкам своевременно подкреплять обменники валютой Экономика
25.08.20 17:42 В Вооруженных Силах начался очередной этап проверки боевой и мобилизационной готовности Общество
25.08.20 17:17 Более $55 млн иностранных инвестиций поступило в СЭЗ "Гомель-Ратон" за полугодие Регионы
25.08.20 17:14 Червяков: важно давать оперативные ответы на вопросы населения на местах Общество
25.08.20 17:05 В Лиде из офиса похитили сейф с 2 тыс. евро и Br3 тыс. Происшествия
25.08.20 16:44 Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1287,5 Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
25 августа 2020, 23:50

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Йорке

Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (59-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда крупного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска встречалась с француженкой Ализе Корне (60) и победила в двух сетах - 6:4, 7:5. Встреча продолжалась ровно два часа. До этого Виктория Азаренко обыграла еще одну французскую теннисистку Каролин Гарсию (49) - 6:2, 7:6 (10:8) и хорватку Донну Векич (24) - 6:2, 6:3. 

В 1/16 финала парного разряда Виктория Азаренко и представительница США София Кенин победили латвийско-чешский дуэт Анастасия Севастова / Каролина Мухова - 6:2, 6:4. Их следующими соперницами будут россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (11) в 1/8 финала одиночного разряда проиграла в трехсетовом поединке американской теннисистке Джессике Пегуле (89) - 2:6, 6:2, 3:6.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Азаренко теннис турнир
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по бегу на лыжероллерах
Арина Соболенко. Фото Getty Images Белоруска Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала на турнире в Нью-Йорке  
Фото ФК "Арсенал"  Громыко помог "Арсеналу" сыграть вничью с "Химками" в чемпионате России
ФИБА изменила формат квалификации Лиги чемпионов
Павел Нехайчик. Фото ФК БАТЭ Три игрока БАТЭ вошли в сборную 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Фото из архива Международные соревнования по троеборью стартуют в Ратомке 26 августа
Главное
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
Головченко: в I полугодии сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами
Селиверстов: все социальные обязательства по зарплатам и пенсиям будут выполнены безусловно
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Конституция не предусматривает создание общественных органов по пересмотру итогов выборов - Миклашевич
Украинский политик: если Беларусь продолжит прежний курс, проигравших не будет, а победят все
В Вооруженных Силах начался очередной этап проверки боевой и мобилизационной готовности
Червяков: важно давать оперативные ответы на вопросы населения на местах
НББ рекомендует банкам своевременно подкреплять обменники валютой
МИД России: попытки оказания санкционного и политического давления на Беларусь недопустимы
ФОТОФАКТ: Митинг "За Беларусь!" прошел у Комаровского рынка в Минске
Минздрав планирует организовать работу Общественного профессионального совета
Директор школы: наша задача сейчас - достойно начать новый учебный год
Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1287,5
В летних лагерях Беларуси оздоровились более 150 тыс. детей
РЕПОРТАЖ: "Живем по правилам счастливой семьи": как 9 родных братьев и сестер обрели после пожара второй дом
Исаченко проведет 28 августа в Кличевском районе прием граждан и прямую телефонную линию
Кремль: никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в шести районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.