Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда экс-первая ракетка планеты обыграла в двух партиях австралийскую теннисистку Присциллу Хон (263) - 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В 1/16 финала Виктория Азаренко победила испанку Паулу Бадосу (8) - 6:3, 6:2. В игре за выход в полуфинал Азаренко будет соперничать с польской теннисисткой Игой Свентек (9). В четвертьфинале парного разряда Виктория Азаренко и Паула Бадоса встретятся с норвежско-российским дуэтом Ульрикке Эйкери / Анна Блинкова. В стартовом матче белорусско-испанская пара обыграла японский тандем Сюко Аояма / Ена Шибахара - 6:4, 6:2.

Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала проиграла словенке Кайе Юван (100) - 6:7 (6:8), 1:6.-0-

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