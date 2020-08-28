Виктория Азаренко вышла в финал турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (59-й номер мирового рейтинга) вышла в финал одиночного разряда крупного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале экс-первая ракетка планеты одолела в напряженном трехсетовом поединке британку Йоханну Конту (15) - 4:6, 6:4, 6:1.

Фото организаторов турнира

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Our 2013 champion is BACK in the final @vika7 takes down Konta in comeback fashion 4-6, 6-4, 6-1.#CInCYTENNIS pic.twitter.com/F8sFPKZEZa — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 28, 2020

До этого Виктория Азаренко обыграла двух французских теннисисток - Ализе Корне (60) - 6:4, 7:5 и Каролин Гарсию (49) - 6:2, 7:6 (10:8), хорватку Донну Векич (24) - 6:2, 6:3 и представительницу Туниса Унс Джабир (39) - 7:6 (11:9), 6:2.

В последний раз Виктория Азаренко выходила в финал турниров под эгидой WTA в апреле 2019 года в мексиканском Монтеррее, уступив испанке Гарбинье Мугурусе. Свой последний титул белоруска завоевала 2 апреля 2016 года в американском Майами, обыграв россиянку Светлану Кузнецову.

В другом сегодняшнем полуфинале десятая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака обыграла бельгийку Элизе Мертенс (22) - 6:2, 7:6 (7:5).

После завершения этих соревнований лучшие теннисистки планеты останутся в Нью-Йорке и выступят на очередном турнире серии "Большого шлема" - открытом чемпионате США. Нынешний US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября.-0-

Белорусские теннисисты узнали соперников на старте US Open Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.