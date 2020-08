Виктория Азаренко вышла в финал турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (59-й номер мирового рейтинга) вышла в финал одиночного разряда крупного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале экс-первая ракетка планеты одолела в напряженном трехсетовом поединке британку Йоханну Конту (15) - 4:6, 6:4, 6:1.

Фото организаторов турнира

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Our 2013 champion is BACK in the final @vika7 takes down Konta in comeback fashion 4-6, 6-4, 6-1.#CInCYTENNIS pic.twitter.com/F8sFPKZEZa