Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Нью-Йорке

Фото из аккаунта Виктории Азаренко в социальной сети

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (59-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал одиночного разряда крупного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче четвертьфинальной стадии экс-первая ракетка планеты встречалась с представительницей Туниса Унс Джабир (39) и одержала победу в двух сетах - 7:6 (11:9), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

До этого Виктория Азаренко обыграла двух французских теннисисток - Ализе Корне (60) - 6:4, 7:5 и Каролин Гарсию (49) - 6:2, 7:6 (10:8), а также хорватку Донну Векич (24) - 6:2, 6:3.

В 1/8 финала парного разряда Виктория Азаренко и представительница США София Кенин проиграли российскому дуэту Анна Блинкова / Вероника Кудерметова - 1:6, 6:4, 8:10.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (11) в 1/8 финала одиночного разряда уступила в трехсетовом поединке американской теннисистке Джессике Пегуле (83) - 2:6, 6:2, 3:6. В парном разряде Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сошли с турнирной дистанции после четветьфинала.-0-