Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Дохе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал теннисного турнира в катарской Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем четвертьфинальном поединке Виктория Азаренко обыграла в двух сетах пятую ракетку планеты украинку Элину Свитолину - 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В полуфинале белоруска встретится с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (16-й номер мирового рейтинга) и греческой теннисисткой Марией Саккари (25).

В первом раунде Виктория Азаренко победила россиянку Светлану Кузнецову (39) - 6:2, 6:3, а затем переиграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (56) - 6:4, 6:2.-0-