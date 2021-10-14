14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном поединке белоруска, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, уверенно переиграла американскую теннисистку Джессику Пегулу - 6:4:6:2.

Поединок продлился 1 час 34 мин. За это время Виктория Азаренко совершила пять эйсов, реализовала такое же количество брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки.

На следующей стадии турнира белоруска сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.-0-