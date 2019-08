Виктория Азаренко вышла во 2-й круг на турнире в Цинциннати

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (40-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/16 финала турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12) и выиграла первый сет 6:4. В самом начале второй партии при счете 1:0 в пользу Виктории ее соперница получила травму и не смогла продолжить игру.

Unfortunately Belinda Bencic has retired from the match through injury.@vika7 progresses, 6-4, 1-0 up.



Feel better soon, @belindabencic! #CincyTennis pic.twitter.com/QuCuBtb6E7