Виктория Азаренко завершила турнир в Мельбурне из-за травмы

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (13-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире Champions Trophy из-за травмы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прошедшей ночью экс-первая ракетка планеты должна была сыграть в 1/4 финала с эстонкой Анетт Контавейт (23), но не смогла выйти на корт из-за повреждения спины.

В первом раунде этих соревнований Виктория Азаренко победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (28) - 6:4, 1:6, 11:9.-0-