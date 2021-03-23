Виктория Чайка стала бронзовым призером этапа КМ по пулевой стрельбе

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Чайка успешно выступила на этапе Кубка мира в Нью-Дели (Индия), заняв третье место. Этот результат позволил белоруске заработать необходимые очки в мировой рейтинг и получить лицензию на Игры в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В финале упражнения ПП-2 (стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 м) минчанка показала результат 215,9 балла. Лучше Виктории Чайки выступили лишь представительницы Индии Яшасвини Сингх Десвал (238,8 балла) и Ману Бакер (236,7 балла). Для белорусской команды по пулевой стрельбе это уже третья олимпийская лицензия. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений пропуск на Игры заработали Юрий Щербацевич (серебро; II Европейские игры в Минске) и Мария Мартынова (серебро; чемпионат Европы - 2019 в Болонье).

В активе белорусской олимпийской команды теперь 80 лицензий для участия в главных стартах сезона. Кроме Виктории Чайки, в прошедший уик-энд успешно выступила в Будапеште национальная команда по вольной и женской борьбе, завоевавшая пять лицензий.

После изменения сроков проведения Игр в Японии МОК установил новый крайний срок квалификационного периода - 29 июня 2021 года.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.-0-