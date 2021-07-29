Виктория Чайка занимает 8-е место после первой квалификации стрельбы из малокалиберного пистолета

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. В олимпийском тире сегодня начались соревнования женщин в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Единственная представительница Беларуси в этой дисциплине Виктория Чайка в первый день квалификации набрала 291 очко и занимает 8-е место среди 44 участниц турнира. Для опытнейшей белорусской спортсменки это шестая Олимпиада. В Пекине-2008 Виктория Чайка была очень близка к медали, но в итоге заняла 4-е место в состязаниях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

После первого дня нынешней квалификации лидирует сербская спортсменка Зорана Арунович, у которой 296 очков, на два балла отстает гречанка Анна Коракаки, третьей идет болгарская спортсменка Антоанета Костадинова, набравшая 293 очка.

Завтра соревнования продолжатся, борьбу за олимпийские награды продолжат восемь лучших спортсменок по итогам квалификации.-0-