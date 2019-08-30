Виктория Кебикова вышла в финал ЧЕ по боксу в Испании, Юлия Апанасович завоевала бронзу

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории 81 кг, вышла в финал чемпионата Европы по боксу и гарантировала себе как минимум серебряную медаль континентального форума, который проходит 22-31 августа в Алькобендасе (Испания), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.
В полуфинале белоруска одержала уверенную победу над спортсменкой из России Анной Ивановой. 31 августа Виктория Кебикова попытается завоевать золотую медаль чемпионата Европы.
Ее партнерша по команде Юлия Апанасович (54 кг) в матче за выход в финал проиграла россиянке Карине Тазабековой (1:4) и стала бронзовым призером континентального форума.
За медали турнира соревнуются около 200 спортсменок.
Мужской боксерский континентальный форум прошел в июне во время II Европейских игр. Белорусский атлет Дмитрий Асанов (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, его партнер по команде Владислав Смягликов (91 кг) стал вторым.
На прошлом чемпионате Европы белоруски Яна Бурим и Виктория Кебикова завоевали бронзовые награды.-0-