"Виктория" разгромила "Текстильщик-БарГУ", упрочив лидерство в борьбе за бронзу чемпионата Беларуси по хоккею на траве

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Виктория" из Смолевичей упрочила лидерство в борьбе за бронзу чемпионата Беларуси по хоккею на траве. Подопечные Виктора Березовика на своем поле разгромили барановичский "Текстильщик-БарГУ" (6:2) и повели в серии до трех побед со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Виктория" одержала первую победу над "Текстильщиком-БарГУ" в споре за бронзу чемпионата Беларуси по хоккею на траве Матч проходил с ощутимым преимуществом хоккеисток из Минской области, которые постоянно держали в напряжении своих конкуренток. Несмотря на это, до большого перерыва хозяйки площадки отличились лишь однажды.

Игроки "Виктории" с первых секунд дали понять, что не намерены упускать возможность снова обыграть конкуренток. Барановичские хоккеистки продержались менее одной минуты. Счет открыла одна из лидеров команды, представляющей Минскую область, Юлия Михейчик. Затем пришло время для бенефиса Дианы Батюковой, оформившей хет-трик. Разгром продолжили Диана Воронович и Александра Мартыненко.

"Текстильщик-БарГУ" на последних минутах встречи оформил два взятия ворот хозяек поля. Отличились, подсластив горечь поражения своей команды, Валерия Головач и Алина Шкиря, установившая окончательный счет матча.

Теперь серия игр за бронзу, которая так же, как и главный финал чемпионата Беларуси по хоккею на траве, будет продолжаться до трех побед, переезжает в Барановичи. Команды проведут матч 27 июля. При необходимости 28 июля будет назначена еще одна игра. Если "Текстильщик-БарГУ" сможет отыграть отставание, решающая встреча в споре за бронзу пройдет в Смолевичах.-0-

Спортсменки "Ритма" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве против "Минска" Поединок стартовал с атак "Минска", однако хоккеисткам из столицы не хватало точности в завершающей стадии атак. Их оппонентки, напротив, к своим моментам относились бережно.