"Вильярреал" стал последним участником 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанского "Вильярреала" стали последними участниками 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке группы F испанский клуб обыграл в Бергамо итальянскую "Аталанту" со счетом 3:2. Голевой дубль в составе победителей оформил Арно Груневелд, еще один мяч забил Этьен Капу. У хозяев отличились Руслан Малиновский и Дуван Сапата. Эта встреча должна была состоятся вчера, но из-за сильного снегопада была перенесена на сутки. Лидер этого квартета английский "Манчестер Юнайтед" на своей арене сыграл вничью со швейцарским "Янг Бойз" - 1:1. Итоговое положение: "Манчестер Юнайтед" - 11, "Вильярреал" - 10, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 5.

Таким образом, теперь известны все 16 клубов, которые сыграют в 1/8 финала чемпионской Лиги: английские "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), итальянские "Ювентус" (Турин), "Интер" (Милан), испанские "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Вильярреал", французские "Пари Сен-Жермен", "Лилль", португальские "Бенфика" (Лиссабон), "Спортинг" (Лиссабон), немецкая "Бавария" (Мюнхен), австрийский "Зальцбург", нидерландский "Аякс" (Амстердам).

Бомбардирскую гонку Лиги чемпионов возглавляет Себастьян Алле ("Аякс"), забивший 10 мячей, на один гол меньше забил Роберт Левандовски ("Бавария").

Команды, занявшие третьи места в группах ЛЧ, продолжат выступление в плей-офф Лиги Европы: немецкие "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), испанские "Севилья", "Барселона", итальянская "Аталанта" (Бергамо), российский "Зенит" (Санкт-Петербург), молдавский "Шериф" (Тирасполь), португальский "Порту". Их соперниками будут клубы, которые финишируют вторыми в группах Лиги Европы.

Жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоятся 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сами матчи пройдут в феврале-марте 2022 года.-0-