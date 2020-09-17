Вильнюсский "Жальгирис" под началом Алексея Баги проиграл в квалификации Лиги Европы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня проходят очередные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты литовского "Жальгириса" (Вильнюс), которых тренирует белорусский специалист Алексей Бага, уступили в гостях норвежскому клубу "Буде-Глимт" с результатом 1:3.
Казахстанская "Астана", за которую выступают белорусские легионеры Иван Маевский и Максим Эбонг, проиграла в Нур-Султане черногорскому клубу "Будучность" из Подгорицы - 0:1.
К этому времени завершились еще несколько встреч: "Прогрес" (Нидеркорн, Люксембург) - "Виллем II" (Тилбург, Нидерланды) - 0:5, "Хаммарбю" (Стокгольм, Швеция) - "Лех" (Познань, Польша) - 0:3, "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан) - АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - 1:4, "Ренова" (Северная Македония) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия) - 0:1, "Вентспилс" (Латвия) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:5, "Теута" (Дуррес, Албания) - "Гранада" (Испания) - 0:4, "Линкольн" (Гибралтар) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 0:5, "Арарат" (Ереван, Армения) - "Фола" (Эш, Люксембург) - 4:3, "Ботошани" (Румыния) - "Шкендия" (Тетово, Северная Македония) - 0:1, "Гетеборг" (Швеция) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2, "Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - 1:2, "Нефтчи" (Баку, Азербайджан) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - 1:3, "Ритеряй" (Вильнюс, Литва) - "Слован" (Либерец, Чехия) - 1:5.
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