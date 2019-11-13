Винус и Класен одержали две победы в парном разряде итогового турнира АТР

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южноафриканец Равен Класен и новозеландец Майкл Винус одержали две победы в парном разряде итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре группы Юнаса Бьоркмана они обыграли американско-британский тандем Раджив Рам / Джо Солсбери - 6:3, 6:4, а затем польско-бразильский дуэт Лукаш Кубот / Марсело Мело - 6:3, 6:4. Кроме того, Раджив Рам и Джо Солсбери взяли верх над хорватом Иваном Додигом и словаком Филипом Полашеком, которые также уступили поляку и бразильцу.

На старте соревнований в группе, названной в честь прославленного белорусского теннисиста Максима Мирного, французская пара Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю взяла верх над колумбийским дуэтом Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фарах - 6:3, 7:5. Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Андреас Мьес победили голландско-румынский тандем Жан-Жюльен Ройер / Хория Текэу - 7:6 (7:3), 4:6, 10:6.

В одиночном разряде в группе Бьорна Борга после двух туров лидирует австриец Доминик Тим, одержавший две победы, по одному выигрышу у швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, итальянец Маттео Берреттини проиграл оба своих поединка.

В группе Андре Агасси лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль в первом туре уступил Александру Звереву из Германии, а сегодня сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Во втором сегодняшнем матче грек Стефанос Циципас, победивший на старте россиянина, встретится с немецким теннисистом.

После окончания группового этапа по два лучших теннисиста продолжат борьбу в полуфинале. Итоговый турнир АТР финиширует в британской столице 17 ноября.-0-