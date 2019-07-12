Виолетта Скворцова заняла третье место на молодежном ЧЕ в тройном прыжке

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виолетта Скворцова заняла третье место на чемпионате Европы (U-23) в тройном прыжке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат белоруски - 13 м 79 см. Золотая медаль в активе Дианы Загайновой из Литвы - 13 м 89 см, а серебро у Тугбы Данисмаз из Турции - 13 м 85 см.
Медаль Виолетты Скворцовой стала третьей в копилке сборной Беларуси. Ранее золото выиграла в беге на 100 м с барьерами Эльвира Герман, а серебро в метании молота - Анастасия Маслова.
В 2017 году Виолетта Скворцова победила на юниорском чемпионате Европы в итальянском Гросетто.-0-
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