Виржини Февр назначена новым президентом оргкомитета зимних Юношеских ОИ-2020 в Лозанне

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком ІІІ зимних Юношеских Олимпийских игр в Лозанне 2020 года назначил новым президентом оргкомитета Игр швейцарскую фристайлистку Виржини Февр. Она приступила к исполнению обязанностей 9 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Виржини Февр долгое время выступала во фристайле (хафпайп), трижды выигрывала чемпионат мира и трижды завоевывала Хрустальный глобус. Помимо успешной спортивной карьеры, швейцарка активно участвовала в проведении крупных международных соревнований по зимним видам спорта.

Новый президент сменила на этом посту Патрика Бауманна, скоропостижно скончавшегося в октябре прошлого года в Буэнос-Айресе во время проведения ІІІ летних Юношеских Олимпийских игр.-0-