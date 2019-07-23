Виталий Коваль назначен тренером вратарей ХК "Динамо-Молодечно"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный экс-голкипер сборной Беларуси по хоккею Виталий Коваль продолжит карьеру в "Динамо-Молодечно", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В "Динамо-Молодечно" Виталий Коваль вошел в тренерский штаб Дмитрия Кравченко, который будет готовить команду к сезону вместе с Игорем Кривошлыком, Александром Владыкиным и Иреком Хафизовым.

В прошлом сезоне специалист входил в тренерский штаб минского "Динамо" и национальной сборной Беларуси.

За время карьеры игрока Виталий Коваль выступал за пермский "Молот-Прикамье", лиепайский "Металургс", гродненский "Неман", минское "Динамо", мытищинский "Атлант", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев", нижнекамский "Нефтехимик" и шведский "Вестерос". В составе сборной Беларуси он провел 92 матча.-0-