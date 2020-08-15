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15 августа 2020, 22:07

Виталий Лисакович дебютировал в составе "Локомотива" в чемпионате России

Фото Twitter
Фото Twitter

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" обыграли на своем поле "Краснодар" со счетом 1:0 в матче второго тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный мяч в этой встрече забил Алексей Миранчук, отличившийся на 43-й минуте игры. В составе "Локомотива" дебютировал белорусский форвард Виталий Лисакович, вышедший на замену в конце матча. Капитан краснодарской команды белорусский защитник Александр Мартынович провел на поле всю игру. Это вторая подряд победа железнодорожников на старте нового российского первенства.

Также вторые виктории одержали еще два клуба. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко, обыграл на своей арене гостей из "Тамбова" с результатом 2:1. Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга выиграл на выезде у "Ростова" - 2:0. В следующем туре "Зенит" примет ЦСКА на своем поле.

В Казани местный "Рубин" разошелся миром с "Уралом" из Екатеринбурга - 1:1, белорусский защитник уральцев Николай Золотов на поле не выходил. Москвское "Динамо" и волгоградский "Ротор", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, мячей не забили - 0:0. 

Результаты остальных встреч второго тура: "Арсенал" (Тула) - "Уфа" - 2:3, "Сочи" - "Химки" - 1:1, "Спартак" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 2:0.

Встречи третьего тура российской премьер-лиги пройдут 18 и 19 августа.-0-

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