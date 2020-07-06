6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович признан лучшим игроком 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном поединке на старте второго круга в гостях у жодинского "Торпедо-БелАЗа" (4:1) Виталий Лисакович оформил голевой дубль и теперь вместе с Джасурбеком Яхшибоевым из столичного "Энергетика-БГУ" с девятью забитыми мячами возглавил список лучших бомбардиров 30-го национального первенства.

Ранее лучшим игроком тура дважды признавался Джасурбек Яхшибоев, по разу - Игорь Кузьменок ("Ислочь", Минский район), Кирилл Павлючек ("Городея"), Зоран Марушич ("Неман", Гродно), Павел Савицкий ("Динамо", Брест), Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар ("Динамо", Минск), Габриэл Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все - "Торпедо-БелАЗ", Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба - "Славия", Мозырь), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер", Солигорск), Денис Панкратов ("Слуцк").

По результатам традиционного голосования представителей ведущих белорусских СМИ лучшим игроком первого летнего месяца признан форвард брестского "Динамо" Денис Лаптев, наставник "Немана" Игорь Ковалевич стал лучшим среди тренеров команд высшей лиги, автором самого красивого гола назван Александр Джигеро из "Смолевичей".

Сейчас турнирную таблицу возглавляют БАТЭ и "Шахтер", набравшие по 30 очков в 16 проведенных встречах, по 29 баллов у футболистов "Немана" (15 матчей) и "Энергетика-БГУ" (16).

Матчи 17-го тура чемпионата Беларуси намечены на 10-12 июля.-0-

Фото ФК "Шахтер"