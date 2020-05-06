Виталий Лисакович стал автором лучшего гола 7-го тура чемпионата Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автором самого красивого гола 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси признан форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович. Таков результат традиционного голосования болельщиков, организованного ассоциацией "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победной игре с "Ислочью" (4:0) Виталий Лисакович оформил дубль, а самым красивым стал его второй гол, забитый на 78-й минуте ударом с линии штрафной площади гостей. Благодаря этой виктории футболисты "Шахтера" набрали 11 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице национального первенства. Лидирует "Слуцк", у которого 16 баллов, на второй позиции жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 14 очков, на один балл меньше имеет борисовский БАТЭ.

В следующем туре встречаются:

8 мая

"Слуцк" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Городея" - "Минск";

9 мая

"Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Неман" (Гродно) - "Рух" (Брест);

10 мая

"Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск), "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).-0-