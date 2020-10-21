Виталий Лисакович забил мяч в дебютном матче Лиги чемпионов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард московского "Локомотива" Виталий Лисакович отличился в своем первом матче Лиги чемпионов, поразив в гостях ворота "Зальцбурга", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус вышел на замену на 69-й минуте игры при счете 2:1 в пользу хозяев, и через шесть минут восстановил равновесие. В оставшееся время результат не изменился - ничья 2:2. Во втором поединке группы А действующий победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария" примет в Мюнхене испанский "Атлетико" из Мадрида.

Футболисты донецкого "Шахтера" одержали сенсационную победу над мадридским "Реалом" со счетом 3:2. Играя в испанской столице, чемпионы Украины уже в первом тайме трижды поразили ворота Тибо Куртуа. На 29-й минуте встречи счет открыл бразильский форвард "Шахтера" Тете, через четыре минуты французский защитник хозяев Рафаэль Варан отправил мяч в свои ворота, а незадолго до перерыва Манор Соломон забил третий мяч. Вскоре после возобновления игры Лука Модрич сократил разрыв в счете, а затем Жуниор Винисиус отыграл еще один мяч, но в итоге гостям удалось удержать победу. Позже в квартете В итальянский "Интер" в Милане будет соперничать с немецкой "Боруссией".

В квартете С английский "Манчестер Сити" примет на своем поле гостей из португальского "Порту", а греческий "Олимпиакос" сыграет в Пирее с французским "Марселем".

В группе D нидерландский "Аякс" в Амстердаме встретится с английским "Ливерпулем", датский "Мидтьюлланн" в Хернинге сыграет с итальянской "Аталантой" из Бергамо.

Вчера стартовые поединки прошли еще в четырех группах чемпионской Лиги:

Е - "Ренн" (Франция) - "Краснодар" (Россия) - 1:1, "Челси" (Лондон, Англия) - "Севилья" (Испания) - 0:0.

F - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:2, "Лацио" (Рим, Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 3:1.

G - "Динамо" (Киев, Украина) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:2, "Барселона" (Испания) - "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - 5:1.

Н - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:2, "Лейпциг" - "Истанбул" (Турция) - 2:0.-0-