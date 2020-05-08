Виталий Павлов - лучший тренер футбольного чемпионата Беларуси в апреле

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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наставник ФК "Слуцк" Виталий Павлов признан лучшим тренером чемпионата Беларуси в апреле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В результате традиционного опроса ведущих СМИ, проводимого ассоциацией "Белорусская федерация футбола", Виталий Павлов получил 43 балла. В семи стартовых матчах 30-го национального первенства его подопечные набрали 16 очков, и неожиданно для многих возглавили турнирную таблицу.
В опросе АБФФ приняли участие представители 12 средств массовой информации. В числе номинантов, кроме победителя, были также Юрий Пунтус ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Виталий Жуковский ("Ислочь", Минский район) и Сергей Ясинский ("Витебск").-0-