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Виталий Родионов покинул пост спортивного директора ФК БАТЭ

Спорт 03.04.2019 | 21:21
Виталий Родионов. Фото ФК БАТЭ
Виталий Родионов. Фото ФК БАТЭ
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3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом белорусский форвард Виталий Родионов сегодня покинул пост спортивного директора ФК БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовской команды.

Воспитанник витебского футбола Виталий Родионов выступал в составе БАТЭ с 2006 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром команды за всю историю, забив 162 мяча в разных турнирах. Вместе с партнерами он 12 раз становился чемпионом Беларуси, 6 раз выигрывал Суперкубок и трижды - Кубок страны. Завершив активную карьеру в 2017 году, Виталий Родионов стал спортивным директором борисовского клуба.

Покидая этот пост, 35-летний Виталий Родионов отметил огромный вклад в его становление Анатолия Капского, который ушел из жизни в 2018 году. Он также сообщил, что сейчас хочет немного отдохнуть, а затем попробовать себя в новой сфере деятельности.-0-

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БАТЭ, футбол, чемпионат Беларуси
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