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12 ноября 2019, 18:32

Виталий Усович покидает пост гендиректора ХК "Гомель", который занимал с мая 2010 года

Виталий Усович. Фото "Гомельские ведомости"
Виталий Усович. Фото "Гомельские ведомости"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виталий Усович покидает пост генерального директора ХК "Гомель". Контракт будет расторгнут по согласованию сторон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Руководителем "рысей" станет прежний директор Центра олимпийского резерва Жлобина Алексей Скурковский.

За время работы Виталия Усовича на посту генерального директора "Гомель" пять раз становился бронзовым призером чемпионата Беларуси (2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017). "Рыси" дважды выигрывали Кубок Беларуси (2012, 2017), а в сезоне 2018/2019 стали участниками суперфинала Континентального кубка. В настоящее время гомельчане занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 75 очков за 56 матчей.-0-

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