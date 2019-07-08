Виталий Жук стал первым, у сборной Беларуси серебро в командном зачете на ЧЕ по многоборьям

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский десятиборец Виталий Жук завоевал первое место в индивидуальном зачете, сборная Беларуси заняла второе итоговое место командного чемпионата Европы по многоборьям, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На соревнованиях, проходивших в украинском Луцке, Виталий Жук набрал в сумме 10 видов программы 8 237 очков. Эдуард Михан занял 12-е место (7 500 очков). Серебряный призер пекинской Олимпиады-2008 Андрей Кравченко, недавно вернувшийся в строй после продолжительного перерыва, вызванного тяжелой травмой, оказался на 15-й итоговой позиции, набрав 7 404 очка.

У женщин из белорусок лучший результат показала Юлия Роут, которая с 5 573 очками замкнула десятку сильнейших. Победительницей стала украинка Дарина Слобода, набравшая 6 165 очков.

В общекомандном зачете сборная Беларуси завоевала серебро с результатом 39 560 очков. Чемпионами стали спортсмены Эстонии (39 959), бронза у команды Великобритании (39 433).

На этой неделе белорусские легкоатлеты примут участие в молодежном чемпионате Европы (U-23), который пройдет с 11 по 14 июля в шведском Евле. Из белорусов хорошие шансы на призовые места имеют многие спортсмены, в частности, прыгуны в высоту Максим Недосеков и Карина Таранда, бегунья Эльвира Герман (100 м с барьерами). Недавно Максим Недосеков и Эльвира Герман стали чемпионами на II Европейских играх в Минске, а Карина Таранда заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне. В составе сборной Беларуси на молодежном континентальном первенстве выступят 28 спортсменов, всего в состязаниях примут участие более 1 500 атлетов из 51 страны.-0-