Виталий Жук занимает 14-е место после 8 видов олимпийского десятиборья

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире по десятиборью завершились восемь видов соревновательной программы, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед двумя заключительными стартами белорусский атлет Виталий Жук занимает 14-е место среди 21 участника соревнований, набрав 6737 очков. Лидирует канадский многоборец Дамиан Уорнер, у которого 7490 баллов, на второй позиции австралиец Эшли Молони (7269), третьим идет еще один канадец Пирс Лепаж (7175). Участникам соревнований осталось выступить в двух видах - метании копья и беге на дистанции 1500 м.

Также легкоатлеты сегодня разыграют еще три комплекта олимпийских медалей. В секторе для прыжков с шестом за место в призовой тройке поспорит белоруска Ирина Жук, а в спортивной ходьбе на 20 км выступит Александр Ляхович. Кроме того, состоится финальный забег на дистанции 400 м у мужчин.-0-