Виталий Жук занял 4-е место на международном турнире по легкоатлетическим многоборьям в Австрии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский десятиборец Виталий Жук занял 4-е место на международном турнире по легкоатлетическим многоборьям “Hypo-Meeting Götzis 2021”, входящий в серию World Athletics Combined Events Challenge в Гетцисе (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стоит отметить, что атлет из Гродненской области установил личный рекорд, набрав 8331 очко. К сожалению, этого не хватило, чтобы Виталий Жук выполнил норматив для участия на Олимпиаде в Токио (8350). Однако есть шанс, что это удастся сделать по рейтингу.

Что касается призеров состязаний, то выиграл старт канадец Дамиан Уорнер – 8995 очков. Серебро у еще одного Пирса Лепажа - 8534 очка. Бронзовая награда обрела бельгийскую прописку благодаря достижению бельгийца Томаса ван дер Платсена - 8430 очков.

В соревнованиях семиборок первенствовала венгерка Ксения Крижан - 6651 очко. Второе место у Анук Веттер из Нидерландов - 6536 очков. Замкнула тройку призеров американка Кендел Уильямс - 6383 очка.-0-