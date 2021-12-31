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31 декабря 2021, 09:04

Виталий Жуковский покинул пост главного тренера БАТЭ

Виталий Жуковский. Скриншот из видео БАТЭ
Виталий Жуковский. Скриншот из видео БАТЭ

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов борисовского БАТЭ Виталий Жуковский покинул свой пост в связи с завершением срока контракта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с ним с борисовской командой расстались тренеры Павел Плют, Андрей Мисюк, Александр Кравченко и главный врач Павел Гончаренко.

Виталий Жуковский возглавил БАТЭ в декабре 2020 года. Под его руководством в минувшем сезоне борисовчане стали серебряными призерами чемпионата Беларуси, уступив второй год подряд золотые медали солигорскому "Шахтеру". До этого Виталий Жуковский десять лет был наставником "Ислочи". Начав выступления с чемпионата Минской области, эта команда пробилась в высшую лигу национального первенства, где играет с 2016 года.-0-

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