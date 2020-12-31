Виталий Жуковский стал главным тренером футболистов БАТЭ

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футболистов борисовского БАТЭ стал экс-наставник "Ислочи" Виталий Жуковский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На посту наставника 15-кратных чемпионов Беларуси Виталий Жуковский сменил Александра Лисовского, который с сентября этого года возглавлял БАТЭ после отставки Кирилла Альшевского. Последние два сезона борисовская команда занимала 2-е место в национальном первенстве, уступая золото брестскому "Динамо" и солигорскому "Шахтеру". До этого футболисты БАТЭ 13 лет подряд становились чемпионами Беларуси.

Виталий Жуковский, которому сейчас 36 лет, на этой неделе покинул пост главного тренера футболистов "Ислочи", отработав в клубе 11 лет. Под его руководством команда из Минского района проделала путь от любительского до профессионального уровня. Футболисты "Ислочи" становились бронзовыми призерами второй лиги (2012) и Кубка регионов УЕФА (2013), а также чемпионами первой лиги (2015). На протяжении последних пяти лет подопечные Виталия Жуковского выступали в высшей лиге чемпионата Беларуси, в которой добились громких побед над лидерами белорусского футбола. В 2019 году клуб занял 5-е место в национальном первенстве и пробился в полуфинал Кубка Беларуси.-0-