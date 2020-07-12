"Витебск" и "Неман" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" и гродненского "Немана" сыграли вничью - 0:0, в заключительном матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей игры в Витебске небольшое преимущество было на стороне хозяев, но реализовать его они не смогли. До этого футболисты "Немана" одержали семь побед подряд.

Результаты остальных матчей: "Энергетик-БГУ" - "Рух" (Брест) - 1:8, "Динамо" (Минск) - "Минск" - 1:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:1, "Смолевичи" - "Ислочь" (Минский район) - 3:1, БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мозырь) - 1:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Городея" - 4:1. Матч "Динамо" (Брест) - "Слуцк" перенесен на 12 августа.

Турнирное положение: "Шахтер" - 33 очка (17 матчей), БАТЭ - 31 (17), "Неман" - 30 (16), "Энергетик-БГУ" - 29 (17), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (17), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 26 (17), "Рух" - 25 (17), "Ислочь" - 23 (17), "Витебск" - 23 (17), "Славия" - 22 (17), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (17), "Минск" - 15 (15), "Смолевичи" - 14 (16), "Белшина" - 10 (17).

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забивший 10 мячей.

В следующем туре встречаются:

17 июля

"Слуцк" - "Ислочь", "Городея" - "Белшина";

18 июля

"Витебск" - "Смолевичи", "Славия" - "Динамо" (Брест), "Рух" - БАТЭ;

19 июля

"Минск" - "Энергетик-БГУ", "Неман" - "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо" (Минск).-0-