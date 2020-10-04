"Витебск" и "Неман" вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определились очередные участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Витебска" обыграли на выезде минский "Энергетик-БГУ" с минимальным перевесом 1:0 благодаря голу Руслана Теверева на 76-й минуте матча.

В Мозыре гродненский "Неман" победил местную "Славию" со счетом 2:0.

Ранее в четвертьфинал вышли футболисты "Ислочи" из Минского района, жодинское "Торпедо-БелАЗ", солигорский "Шахтер", "Минск" и представитель первой лиги национального чемпионата дзержинский "Арсенал".

Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским "Динамо" состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.-0-