"Витебск" и "Шахтер" сыграют во втором туре группового этапа Кубка Салея

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Кубке Салея - 2020 по хоккею на льду сегодня пройдут шесть матчей второго тура группового этапа. Все поединки стартуют в 17.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А сыграют "Витебск" и солигорский "Шахтер", потерявшие очки в первом туре состязаний. Напомним, команда из города на Двине уступила "Гомелю" со счетом 0:4 (0:3, 0:0, 0:1), а "горняки" неожиданно оступились в поединке с новополоцким "Химиком" - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).

Гомельчане отправятся в гости к барановичскому "Авиатору", который в овертайме уступил жлобинскому "Металлургу" со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1). Что касается "стальных волков", то они в гостях сыграют с ХК "Брест", для которого это будет первый поединок турнира.

Турнирное положение после первого тура в группе А таково: "Гомель" - 1 матч (3 очка), "Химик" (Новополоцк) - 1 (3), "Металлург-Жлобин" - 1 (2), "Авиатор" (Барановичи) - 1 (1), "Витебск" - 1 (0), "Шахтер" (Солигорск) - 1 (0), "Брест" - 0 (0).

В группе В также состоятся три игры. "Лида", в концовке растерявшая преимущество над "Могилевом" (3:5), примет "Динамо-Молодечно". Команда из райцентра Минской области в стартовом туре обыграла юниорскую сборную Беларуси (U-18) со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Что касается юниорской сборной, то она бросит вызов пропускавшему первый тур гродненскому "Неману". "Пинские ястребы", неожиданно победившие оршанский "Локомотив" со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) поспорят за победу с "Могилевом".

В турнирной таблице группы В сразу три команды набрали по три очка, но по дополнительным показателям лидирует "Динамо-Молодечно". Вторая позиция за "Могилевом", третья у "пинских ястребов". Пока нет очков у юниорской сборной Беларуси (U-18), "Лиды", "Локомотива" и "Немана".-0-