"Витебск" обыграл "Ислочь" в стартовом матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" перед финалом Кубка потерпели поражение от "Витебска" со счетом 0:1 в стартовом поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Молодечно прошла с преимуществом витебчан, которые победили благодаря голу бразильского полузащитника Вандерсона на 55-й минуте игры.

Второй финалист кубкового розыгрыша, нынешний обладатель трофея БАТЭ сегодня примет на поле "Борисов-Арены" аутсайдера национального первенства речицкий "Спутник". Решающий поединок кубкового турнира между БАТЭ и "Ислочью" состоится 23 мая в Гомеле.

Два матча 10-го тура чемпионата пройдут 21 мая. В Солигорске состоится центральный поединок: лидер турнира местный "Шахтер" примет одного из своих главных конкурентов минское "Динамо". В минувший уик-энд оба соперника добились побед: "Шахтер" выиграл в Гродно у "Немана" (2:1), а столичные динамовцы на своей арене были сильнее "Сморгони". Также в пятницу "Славия" в Мозыре встретится с "Гомелем". Остальные встречи этого тура состоятся 22 мая: "Сморгонь" - "Торпедо-БелАЗ", "Минск" - "Динамо" (Брест), "Рух" - "Неман", "Энергетик-БГУ" - "Слуцк".

Положение команд: "Шахтер" - 27 очков, "Динамо" (Минск) - 20, БАТЭ - 20, "Динамо" (Брест) - 17, "Гомель" - 15, "Рух" - 15, "Витебск" - 15, "Ислочь" - 13, "Торпедо-БелАЗ" - 12, "Минск" - 10, "Славия" - 8, "Слуцк" - 7, "Неман" - 6, "Энергетик-БГУ" - 6, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.-0-