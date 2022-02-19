"Витебск" обыграл "Неман" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Витебска" на своем льду обыграли "Неман" в очередном матче второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Северяне забросили по шайбе на старте второго и третьего периодов, точными бросками отметились Денис Кузьмин и Александр Левко. Для того чтобы оформить шатаут, голкиперу "Витебска" Георгию Анаркулову не хватило всего 24 секунд - точку в игре поставил защитник гродненчан Никита Крыскин.

Ранее "Металлург" дома разгромил "Гомель" 8:1, по три очка в составе жлобинчан набрали Артем Волченков и Алексей Мастрюков. Эта виктория стала для "волков" десятой подряд. Солигорский "Шахтер" на чужом льду одолел лидера чемпионата "Юность" - 4:2, прервав тем самым серию из семи поражений кряду.

После 52 матчей сезона положение клубов в топ-6 экстралиги таково:

1. "Юность" (83 очка)

2. "Металлург" (80)

3. "Гомель" (69)

4. "Шахтер" (65)

5. "Витебск" (65)

6. "Неман" (55).

До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по два матча.-0-