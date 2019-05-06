"Витебск" одержал первую победу в чемпионате Беларуси по футболу

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" одержали первую победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в гостевом поединке 6-го тура витебчане взяли верх над "Гомелем" - 2:1.
Позже завершатся еще два матча: "Городея" - БАТЭ, "Шахтер" - "Ислочь".
Результаты остальных встреч 6-го тура: "Минск" - "Динамо" (Брест) - 1:2, "Слуцк" - "Динамо" (Минск) - 2:1,
"Энергетик-БГУ" (Минск) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Дняпро" (Могилев) - 0:1, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.
Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 14 очков (6 матчей), БАТЭ - 12 (5), "Ислочь" - 12 (5), "Шахтер" - 12 (5).-0-
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