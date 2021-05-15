"Витебск" победил "Энергетик-БГУ" в матче чемпионата Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" переиграли столичный "Энергетик-БГУ" со счетом 3:2 в домашнем матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма гости забили два мяча в течение двух минут: на 22-й минуте счет открыл Артем Васильев, реализовавший пенальти, а затем отличился Михаил Башилов. Уступая 0:2, витебчане не опустили руки и после перерыва сумели не только догнать соперников, но и вырвать победу. Сначала голевой дубль оформил Руслан Теверов, а на исходе часа игры победный мяч забил бразильский полузащитник "Витебска" Вандерсон. До этого витебские футболисты четыре раза подряд сыграли вничью.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" одержал свою девятую победу подряд, одолев в Гродно местный "Неман" со счетом 2:1.

Также сегодня в Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" встретятся с "Ислочью", а БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примет "Рух".

Первые поединки 9-го тура состоялись накануне. Минское "Динамо" обыграло на своей арене "Сморгонь" со счетом 2:0. С таким же результатом мозырская "Славия" победила в Могилеве аутсайдера турнира речицкий "Спутник".

Два заключительных матча этого тура состоятся в воскресенье, 16 мая: "Слуцк" - "Минск", "Динамо" (Брест) - "Гомель".

Положение команд: "Шахтер" - 27 очков (9 матчей), "Динамо" (Минск) - 20 (9), БАТЭ - 17 (8), "Гомель" - 15 (8), "Рух" - 15 (8), "Динамо" (Брест) - 14 (8), "Ислочь" - 12 (8), "Витебск" - 12 (9), "Торпедо-БелАЗ" - 11 (8), "Минск" - 9 (8), "Славия" - 8 (9), "Неман" - 6 (9), "Слуцк" - 6 (8), "Энергетик-БГУ" - 6 (9), "Сморгонь" - 4 (9), "Спутник" - 3 (9).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.-0-