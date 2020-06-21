"Витебск" победил футболистов "Минска" в матче чемпионата Беларуси

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем поединке футболисты "Витебска" принимали на своей арене гостей из "Минска" и выиграли с минимальным перевесом - 1:0. Победный гол с пенальти на 12-й минуте игры забил лучший снайпер витебчан Ион Николаеску. Подопечные Сергея Ясинского одержали вторую викторию кряду, а до этого пять раз подряд сыграли вничью.

В первом воскресном матче лидер первенства борисовский БАТЭ победил в гостях аутсайдера бобруйскую "Белшину" со счетом 2:0.

Тур завершится в Солигорске, где идущий вторым "Шахтер" примет футболистов брестского "Руха".

Результаты остальных матчей 14-го тура: "Слуцк" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Славия" (Мозырь) - "Смолевичи" - 2:1, "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:2, "Динамо" (Брест) - "Городея" - 3:1, "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:0.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 30 очков (14 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 23, (14), "Энергетик-БГУ" - 23 (14), "Витебск" - 21 (14), "Ислочь" - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (14), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (12), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман"), Павел Нехайчик (БАТЭ), Ион Николаеску ("Витебск") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-