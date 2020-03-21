"Витебск" примет "Городею", футболисты "Ислочи" сыграют с "Неманом" в чемпионате Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся очередные поединки первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 14.00 футболисты "Витебска" на своем поле начнут встречу с "Городеей". В прошлом сезоне городейская команда обыграла витебчан на их арене со счетом 2:0, а у себя дома сыграла вничью - 1:1.

В 16.00 на поле ФК "Минск" стартует поединок "Ислочи" и гродненского "Немана". Подопечные Виталия Жуковского в прошлом чемпионате одолели "Неман" в Минске (1:0), а в Гродно соперники не выявили победителя (1:1). Сегодняшний матч будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

На старте 30-го национального первенства все его фавориты не смогли добиться побед. Чемпион страны брестское "Динамо" у себя дома сыграл вничью со "Смолевичами" - 1:1, а еще два призера потерпели поражения: вице-чемпион борисовский БАТЭ на выезде проиграл минскому "Энергетику-БГУ" с результатом 1:3, обладатель бронзы солигорский "Шахтер" на своем поле уступил жодинскому "Торпедо-БелАЗу" - 0:1.

Заключительные игры первого тура пройдут 22 марта: "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) и "Белшина" (Бобруйск) - "Минск".-0-