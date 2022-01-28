"Витебск" разгромил "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси по хоккею

28 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Витебск" дома крупно обыграл солигорский "Шахтер" в очередном матче второго этапа белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало поединка осталось за гостями - "горняки" открыли счет спустя 85 секунд после стартового вбрасывания. Однако еще до перерыва игроки "Витебска" исправили ситуацию, в течение восьми минут поразив чужие ворота трижды. На этом "медведи" не остановились: две шайбы во второй трети и контрольный выстрел под сирену довели счет до разгромного - 6:1. Дубль оформил форвард хозяев Магомед Гимбатов.

В параллельном матче "Гомель" принимал лидера чемпионата "Юность". На второй перерыв команды отправились при равном счете 2:2, но финальный период остался за столичным клубом. Победная шайба в активе Аслана Раисова, еще одним голом за минчан отметился Андрей Павленко. Как итог - 4:2. В другой игре пятницы "Металлург", по ходу встречи минимально уступая "Неману", таки добился волевого успеха со счетом 2:1. Викторию жлобинчанам принес Александр Тимирев.

После 47 матчей сезона положение клубов в топ-6 экстралиги следующее: 1. "Юность" (75 очков), 2. "Металлург" (70), 3. "Гомель" (66), 4. "Шахтер" (62),

5. "Витебск" (60), 6. "Неман" (51).

В субботу свои матчи проведут команды из нижней шестерки турнирной таблицы. "Брест" дома сыграет с "Динамо-Молодечно", "Лида" встретится с "Могилевом", а "Локомотив" примет "Химик".-0-