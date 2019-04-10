"Витебск" у себя дома с минимальным счетом одолел минское "Динамо" в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" со счетом 1:0 обыграли минское "Динамо" в домашнем матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Судьбу встречи решил гол бразильского легионера витебчан Вандерсона, который отличился на 36-й минуте игры.
В другом сегодняшнем поединке футболисты "Ислочи" выигрывали у солигорского "Шахтера" после первого тайма 2:0, но не удержали победу, дважды пропустив после перерыва - 2:2.
Ответные матчи за выход в финал кубкового розыгрыша состоятся 1 мая в Минске и Солигорске. Решающий поединок за Кубок страны пройдет 26 мая в Витебске.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3922 BYN
|2.385 BYN
|2.39 BYN
|USD
|2.1233 BYN
|2.117 BYN
|2.122 BYN
|RUB
|3.278 BYN
|3.276 BYN
|3.28 BYN