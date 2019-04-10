"Витебск" у себя дома с минимальным счетом одолел минское "Динамо" в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" со счетом 1:0 обыграли минское "Динамо" в домашнем матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьбу встречи решил гол бразильского легионера витебчан Вандерсона, который отличился на 36-й минуте игры.

В другом сегодняшнем поединке футболисты "Ислочи" выигрывали у солигорского "Шахтера" после первого тайма 2:0, но не удержали победу, дважды пропустив после перерыва - 2:2.

Футболисты "Ислочи" упустили перевес в два мяча в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси с "Шахтером" На 15-й минуте счет открыл Дмитрий Комаровский, а незадолго до перерыва отличился Момо Янсане. Во второй половине игры гости стали действовать значительно агрессивнее и сумели свести матч к ничьей.

Ответные матчи за выход в финал кубкового розыгрыша состоятся 1 мая в Минске и Солигорске. Решающий поединок за Кубок страны пройдет 26 мая в Витебске.-0-