"Витебск" уступил "Гомелю" в домашнем матче футбольного чемпионата Беларуси

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" победили в гостях "Витебск" со счетом 2:1 в последнем матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчане активно начали игру в Витебске и уже на 14-й минуте Бадри Акубардия открыл счет. Хозяева не остались в долгу, много атаковали, и на 41-й минуте Александр Прудников сравнял результат. После перерыва обе команды могли забить гол, но удача была на стороне "Гомеля": на 83-й минуте победный мяч записал в свой актив Иван Жесткин. Благодаря этой победе гомельчане набрали 18 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице.

Результаты остальных встреч этого тура: "Динамо" (Брест) - "Минск" - 3:0, БАТЭ (Борисов) - "Городея" - 2:1, "Ислочь" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Слуцк" - 2:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно) - 1:0, "Славиия" (Мозырь) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:2.

Положение в лидирующей группе таково: "Динамо" (Брест) - 51 очко (20 матчей), БАТЭ - 46 (19), "Шахтер" - 46 (19), "Динамо" (Минск) - 40 (20), "Торпедо-БелАЗ - 35 (21), "Ислочь" - 34 (21).

Бомбардирскую гонку возглавляет Виталий Квашук ("Гомель"), забивший 12 мячей, на гол меньше у Павла Нехайчика ("Динамо", Брест).-0-