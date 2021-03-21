Витебский "Рубон" обыграл "Цмокi-Мiнск" в чемпионате Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи второго этапа состоялись на мужском чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболисты витебского клуба "Рубон" обыграли на выезде действующего чемпиона страны "Цмокi-Мiнск" со счетом 90:82. Могилевский "Борисфен" также в гостях взял верх над столичным "Импульсом-БГУИР" - 95:64. Баскетболисты "Гродно-93" уверенно переиграли свою дочернюю дружину "Гродно-93-ГрГУ" - 100:59.

Турнирное положение после 26 игровых дней: "Борисфен" - 49 очков, "Гродно-93" - 49, "Цмокi-Мiнск" - 48, "Импульс-БГУИР" - 42, "Рубон" - 40, "Гродно-93-ГрГУ" - 36.

Следующие встречи состоятся 24-25 марта.

На женском первенстве определились полуфинальные пары. Действующие чемпионки страны баскетболистки "Цмокi-Мiнск" поспорят за выход в финал с гродненской "Олимпией", а "БДУ-Цмокi" сыграют с победителем регулярного сезона "Горизонтом".-0-